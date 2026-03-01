Los Emiratos Árabes Unidos cierran su embajada en Irán y retiran a toda su misión

Según informa la agencia oficial emiratí WAN, los EAU consideran "los flagrantes ataques con misiles iraníes contra territorio de los EAU" actos "de agresión contra civiles, como zonas residenciales, aeropuertos, puertos e instalaciones de servicios".

"Estos ataques pusieron en peligro a civiles inocentes en una escalada peligrosa e irresponsable que representa una flagrante violación de la soberanía nacional y una clara violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas", indicó la nota.

Desde que Irán comenzó sus ataques de represalia contra objetivos vinculados a los EE.UU e Israel en todo Oriente Medio, entre ellas las bases militares estadounidenses en Emiratos, al menos 3 personas han muerto en el país del golfo Pérsico.

Según informó este domingo el Ministerio de Defensa emiratí, otras 58 personas han resultado heridas en una serie de ataques en los que sus defensas antiaéreas han logrado interceptar 165 misiles balísticos, 2 misiles de crucero y 541 drones iraníes.

Los aeropuertos de Abu Dabi, la capital, y Dubai, la ciudad más poblada, fueron objetivo de ataques, así como puertos, hoteles y zonas industriales.

Emiratos es, de todos los países del golfo, el que más estrechos lazos ha establecido con Israel desde que firmó los denominados Acuerdos de Abraham, en los que reconoció al Estado de Israel para comenzar a mantener relaciones políticas y económicas.