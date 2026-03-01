Los militares estadounidenses fallecieron por ataque de drones iraní en Kuwait, según CNN

Los militares murieron en una base militar estadounidense en Kuwait, país que ha sido atacado por Teherán tras recibir los bombardeos de EE.UU. e Israel.

El Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) informó de que al menos tres militares habían muerto y cinco habían resultado gravemente heridos durante la operación 'Furia Épica'.

Sin embargo, no ofreció detalles sobre cómo se produjeron los fallecimientos ni precisó el lugar, después de que Irán atacara varias bases estadounidenses en Oriente Medio en represalia por el ataque que se saldó con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

Una de las fuentes explicó a la CNN que el Pentágono se encuentra investigando cómo un dron iraní logró penetrar las defensas aéreas de la base.

"Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en marcha", añadió el Ejército.

Por su parte, el presidente Donald Trump sugirió, en un vídeo publicado este domingo en su red social, que probablemente habrá más muertos estadounidenses durante la misión en Irán, que ha vaticinado que se extenderá cuatro semanas hasta que se logre acabar con todos los objetivos.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Washington en la región donde la potencia norteamericana mantiene bases militares.