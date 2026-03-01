Los talibanes activan las defensas antiaéreas en Kabul para repeler cazas paquistaníes

Ante la creciente alarma provocada por las detonaciones, el principal portavoz de la administración talibán, Zabihullah Mujahid, emitió un mensaje de urgencia a través de su cuenta en la red social X para intentar calmar a la población.

"En Kabul, se está llevando a cabo fuego de defensa aérea contra aviones paquistaníes; los ciudadanos no deben preocuparse", aseguró Mujahid.

Las autoridades afganas describieron el tiroteo como una "acción de precaución" destinada a prevenir posibles bombardeos sobre la ciudad.

Hasta la pasada noche, los combates se habían concentrado exclusivamente a lo largo de la disputada Línea Durand, la frontera que divide a ambos países.

La llegada de cazas a Kabul se enmarca en la "guerra abierta" declarada formalmente por Pakistán hace unos días, parte de una espiral de hostilidades iniciada el pasado 22 de febrero.

El detonante fue un bombardeo paquistaní en la provincia afgana de Nangarhar que masacró a 17 civiles, desencadenando una ofensiva de represalia por parte del régimen talibán en territorio paquistaní.

Desde entonces, ambas naciones libran un cruce de artillería pesada envuelto en una intensa guerra de propaganda. Mientras el Ejército paquistaní asegura haber abatido a más de 350 combatientes afganos y destruido más de un centenar de tanques, Kabul reivindica la muerte de 110 soldados de Islamabad en sus operaciones de represalia.