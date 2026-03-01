Omán asegura que Irán está abierto a "detener la escalada y restablecer la estabilidad"

La agencia de noticias Iraní IRNA también se hizo eco de las palabras de Al Busaidi, que intentó mediar sin éxito entre Washington y Teherán antes del estallido de la guerra.

Según ONA, en una llamada telefónica, Araqchi expresó el agradecimiento de Irán "por el papel constructivo del Sultanato de Omán y sus continuos esfuerzos diplomáticos para desactivar la crisis actual y retomar la vía del diálogo y la negociación".

En la conversación, el ministro omaní también instó a Irán "a actuar con moderación y evitar cualquier acción que pudiera socavar o perturbar las buenas relaciones de vecindad", en relación con los ataques iraníes contra las bases estadounidenses en varios países árabes.

Esta información se conoce poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní, tras la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra el país.

"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", declaró en una entrevista telefónica con la revista estadounidense 'The Atlantic'.

El republicano, que anunció el ataque el sábado tras dar por fracasadas las negociaciones nucleares con Teherán, afirmó que Irán ha tardado demasiado en querer llegar a un acuerdo: "Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado", dijo.

Trump no detalló cuándo comenzarían las nuevas conversaciones y subrayó que algunos de los líderes con los que se había negociado hasta ahora han fallecido.