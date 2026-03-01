Panamá lamenta muerte de tres personas en tiroteo en EEUU que se investiga como terrorismo

"Panamá lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y los actos de violencia que enlutan a familias y comunidades enteras", indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El incidente tuvo lugar en la ciudad de Austin (Texas) sobre las 2 de la madrugada, hora local (08:00 GMT) en una popular zona de bares universitarios.

El sospechoso, que fue abatido por los agentes que respondieron al tiroteo, había estado rondando la calle del bar antes de comenzar a disparar, según informó la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, en una rueda de prensa.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) está trabajando con la policía local en la investigación y encontraron "indicios" en el carro del sospechoso que apuntan a "posibles vínculos terroristas", según indicó el agente especial Alex Doran en la rueda de prensa.