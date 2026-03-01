Paraguay refuerza seguridad en embajadas y lugares relacionados con EE.UU. e Israel

En declaraciones a EFE, el funcionario del Ministerio del Interior indicó que el Ejecutivo que encabeza el presidente Santiago Peña -uno de los aliados en Suramérica de Washington y Tel Aviv- decidió adoptar "medidas preventivas", entre ellas reforzar la presencia policial "en los lugares que podrían ser de interés".

Además de las sedes diplomáticas, se ha aumentado la vigilancia en torno a sinagogas, centros sociales de la comunidad hebrea y colegios, detalló el viceministro.

"Todo es preventivo", aclaró Pereira, quien indicó que también mantienen comunicación con la Dirección Nacional de Migraciones para la verificación del "ingreso de ciudadanos provenientes de la región en conflicto".

Pereira confirmó igualmente que en la zona de la Triple Frontera, donde Paraguay, Brasil y Argentina han establecido un Comando Tripartito para coordinar sus acciones, "se activaron todos los mecanismos de prevención".

Mediante un decreto, con fecha 24 de febrero, Peña autorizó días atrás el despliegue de fuerzas militares para combatir el "crimen organizado transnacional" y el "terrorismo" en la Región Oriental -que comprende 14 de los 17 departamentos del país-, después del secuestro de agricultor en una zona cercana a Brasil.

El Gobierno de Peña se declarado aliado de Estados Unidos e Israel en la región, en particular frente a la ofensiva en Gaza, durante la cual votó en contra de varias resoluciones promovidas en el seno de las Naciones Unidas a favor de un alto el fuego.

Israel y EE.UU. iniciaron este sábado la denominada operación Furia Épica contra Teherán, que ha causado más de 200 muertos, incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Por su parte, Irán ha respondido a los ataques con oleadas de bombardeos contra Israel, donde han fallecido al menos nueve personas, y contra países de la región aliados de Washington y que acogen bases militares de Estados Unidos, como Kuwait, Baréin, Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes, donde se registraron tres víctimas mortales.

Paraguay ha condenado la que considera "agresión iraní" en contra de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar, Kuwait y Arabia Saudí.