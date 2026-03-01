Sheinbaum afirma que México siempre va a abogar por la paz, ante escalada en Oriente Medio

“En estos momentos difíciles para el mundo. México siempre ha luchado por la paz, siempre. En cualquier circunstancia", dijo la mandataria durante un evento público en la localidad de Comondú, en Baja California Sur.

Desde el norte del país, Sheinbaum señaló que la Constitución es clara en señalar los principios que rigen al Estado mexicano en su política exterior, “en este caso y en cualquier caso”, remarcó.

Entre ellos, la autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de las controversias; proscripción de las amenazas o uso de la fuerza; igualdad jurídica de los Estados; cooperación internacional para el desarrollo; respeto de los derechos humanos; y lucha por la paz y la seguridad.

“Esos van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país, y eso es lo que defendemos frente a cualquier situación en el mundo. México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”, enfatizó.

Las declaraciones se dan mientras crece la tensión en Medio Oriente tras los nuevos ataques de hoy en la región.