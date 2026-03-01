Suspendido en Italia un médico eventual condenado por siete homicidios en el pasado

Las autoridades sanitarias de la región de Lombardía (norte) han anunciado en un comunicado una investigación sobre este caso.

"Tras la suspensión, se iniciará una verificación inmediata y se tomarán medidas en caso de que emerjan responsabilidades u omisiones informativas por parte de la cooperativa implicada", ha anunciado el consejero de Sanidad, Guido Bertolaso.

El médico, un anestesista de 53 años según los medios, había sido condenado a 17 años y 3 meses de prisión acusado de acabar con la vida de 7 pacientes ente 2014 y 2018 pero, dado que ha recurrido, la sentencia no es firme hasta que no la revalide el Tribunal Supremo.

De este modo, al encontrarse en libertad, había conseguido entrar a trabajar en el hospital de Merate como un médico eventual a través de una empresa tercera o cooperativa para cubrir bajas.

El acusado siempre ha defendido ante el juez que en realidad sedaba a los pacientes como paliativo "para no hacerles sufrir", de acuerdo a las mismas fuentes.

En cualquier caso, Bertolaso ha considerado "obligado" distinguir entre el principio constitucional de presunción de inocencia, pues la condena aún no es firme, y "la ética que debe guiar contextos delicados" como un hospital a la hora de contratar a un médico.