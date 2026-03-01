Trump afirma que una transición como la de Venezuela es el "escenario perfecto" para Irán

"Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto", aseguró Trump en una entrevista telefónica con The New York Times.

Preguntado por el modelo de transición que se realizará en Irán, después de que el operativo conjunto de EE.UU. e Israel acabara con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, el mandatario destacó lo que considera éxitos de la operación en Venezuela y sugirió su intención de replicar algunos aspectos.

El NYT apunta que los asesores de Trump le habrían alertado de las diferencias culturales e históricas entre ambos países que imposibilitan replicar la estrategia.

Aun así, el republicano insistió en la idea de utilizar el modelo de Caracas para Teherán en la que solo derrocando al líder consiguió más cooperación con su país.

"Todos conservaron sus puestos, excepto dos personas", dijo.

El mandatario afirmó que cuenta con "tres muy buenas opciones" para liderar Irán aunque prefirió guardarse los nombres.

"No los revelaré ahora. Primero terminemos el trabajo", aseveró.

Trump confió en que las fuerzas de élite de Irán, incluida la Guardia Revolucionaria, entreguen las armas a la población iraní, de quien aseguró que depende de la decisión de derrocar al Gobierno, algo que se diferenciaría del modelo de Venezuela.

"Llevan años hablando de ello, así que ahora, obviamente, tendrán la oportunidad", comentó.

El mandatario lamentó la muerte de los tres militares estadounidenses e insistió en que se pueden producir más, pero no se mostró débil y aseguró que el Pentágono tiene fuerzas para extender el operativo "si fuera necesario".

"No será difícil", dijo. "Tenemos una enorme cantidad de municiones. Como saben, tenemos municiones almacenadas en diferentes países de todo el mundo".

Trump celebró haber "destruido una gran parte" de la Armada iraní y aseguró que tanto EE.UU. como Israel lo han hecho "muy bien": "Diría que vamos bastante adelantados con respecto al calendario previsto".