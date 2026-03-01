Trump cree que la ofensiva militar contra Irán podría durar cuatro semanas

"Calculamos que durará más o menos cuatro semanas. Es un país grande y, por intensa que sea la operación, durará alrededor de cuatro semanas... o incluso menos", dijo en declaraciones al diario británico Daily Mail, donde señaló que desde el principio han contemplado ese periodo de tiempo.

Este mismo domingo, en otra entrevista con la cadena estadounidense CNBC, el líder republicano había señalado que la operación, bautizada como "Furia Épica", va más rápido de lo previsto.

En el Daily Mail añadió que se está desarrollando sin sorpresas, aunque mejor de lo esperado. En los bombardeos se mató este sábado al líder supremo iraní, Alí Jameneí, y según dijo Trump a ese rotativo a "unos 48" integrantes de su cúpula.

"Creo que va según lo planeado, más allá de que eliminamos a todos sus líderes, muchísimo más de lo que pensábamos", dijo

En los ataques iraníes de represalia han fallecido tres militares estadounidenses. "Lamentablemente es algo que esperamos que podía ocurrir", señaló dejando claro que puede volver a haber bajas estadounidenses.