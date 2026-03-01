Ucrania ve la muerte de Jamenei como una muestra de la pérdida de influencia de Rusia

La muerte del líder iraní, el ayatola Ali Jamenei, demuestra que Rusia “no es un aliado fiable ni siquiera para quienes dependen en gran medida de ella”, señaló el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, en X el domingo.

“(Bashar-al) Assad, (Nicolás) Maduro y ahora (Alí) Jamenei. (El presidente ruso, Vladímir) Putin ha perdido a tres de sus mejores amigos en poco más de un año. Tampoco ha ayudado a ninguno de ellos”, subrayó el jefe de la diplomacia ucraniana.

Según el ministro, mientras Rusia está atrapada en su “guerra sin sentido” contra Ucrania, que “se niega a terminar”, su influencia en el mundo “está cayendo drásticamente”.

“El efecto dominó de los dictadores depuestos debe continuar, y la caída de Putin algún día es inevitable. Juntos, debemos hacer todo lo posible para acercar este día feliz y garantizar la rendición de cuentas por todos los crímenes rusos”, subrayó y agregó que “la justicia es inevitable”.

En una declaración anterior, el ministro Sibiga también expresó la solidaridad de Ucrania con los países del Medio Oriente atacados por Irán tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Expresamos la solidaridad de Ucrania con Bahréin, Irak, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en medio de los imprudentes ataques de Irán”, señaló Sibiga en X antes de la noticia de un ataque iraní contra otro país de la región, Omán.

“Para cada ucraniano, ver los letales drones “Shahed” impactando edificios residenciales recuerda inmediatamente las escenas que vemos en nuestras propias ciudades”, señaló Sibiga después de que los drones iraníes atacaran edificios comerciales y residenciales en toda la región.

“Condenamos estos ataques, reiteramos nuestro apoyo inquebrantable al pueblo iraní e instamos a todos los países a apoyar su derecho a vivir en seguridad, paz y prosperidad, libre de opresión”, subrayó Sibiga, pidiendo el fin de la “política criminal de violencia, terror y agresión dentro y fuera de su país” por parte del gobierno iraní.