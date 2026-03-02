Albares niega "taxativo" que EE. UU. esté usando la base de Rota para la operación en Irán

"No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el Tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU", afirmó el ministro en una entrevista en la televisión privada Telecinco.

Ante algunas informaciones que aseguran que hay dos buques de guerra estadounidenses en la base naval de Rota, el ministro se reafirmó en sus palabras de este domingo, al asegurar que las bases militares de utilización conjunta no se van a emplear "para nada" que no esté incluido en el Tratado ni recogido en los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Según explicó, puede haber barcos de guerra en Rota, "lo que no quiere decir que se preste la base para esta operación".

España y Estados Unidos firmaron en 1953 los llamados ″Pactos de Madrid″, que incluyeron el Convenio Bilateral de Defensa por el que España facilitaba a las tropas estadounidenses el uso de varias posiciones estratégicas en suelo español.

La Base Naval de Rota, en Cádiz, y la Aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla, son los dos únicos emplazamientos militares que siguen siendo usados por EEUU a día de hoy, gracias a un convenio de cooperación para la defensa.