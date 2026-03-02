Alemania descarta participar en la guerra contra Irán

"El Gobierno definitivamente no tiene la intención de participar de ninguna manera", aseguró el ministro en una entrevista con la emisora Deutschlandfunk, al precisar que Alemania no cuenta con bases militares en la zona ni con los medios militares correspondientes.

Se refirió al comunicado difundido el domingo por el denominado bloque E3, según el cual los tres países que lo forman -Francia, Reino Unido y Alemania- considerarán tomar medidas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Medio, y subrayó que cada Estado interpreta esta declaración "a su manera".

En este sentido, recordó que el Reino Unido, a diferencia de lo que se había hecho hasta ahora, pondrá a disposición de Estados Unidos las bases que tiene en la región, mientras que para Alemania, esta declaración significa que si sus soldados desplegados allí -unos 500, según fuentes del Ministerio de Defensa- fueran atacados, "se defenderían", pero "no habrá más medidas al respecto".

"No hay margen de maniobra. Si no tenemos intención de hacerlo, entonces no lo haremos. No participamos en ello", zanjó.

"Hablamos de la autoprotección de los soldados estacionados. Nos reservamos el derecho de proteger a nuestros soldados en la región si son atacados", dijo en la misma línea el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Kornelius, en una rueda de prensa ordinaria.

En cuanto al ataque a una base del ejército británico en Chipre, Wadephul afirmó que "demuestra la disposición del régimen de Teherán a escalar la situación".

"Todos nuestros llamamientos a negociar, a entablar negociaciones serias, parecen caer en saco roto. Al parecer, aún no han comprendido cuál es su posición y, por supuesto, se trata de un intento, al igual que el ataque a los Estados del Golfo, de llegar a una situación en la que se produzca un amplio clamor a favor de un alto el fuego y que Irán no tenga que ceder", dijo.

Advirtió de la necesidad de ser conscientes de que si esta guerra continuara en esta dirección -aunque se mostró convencido de que Irán no tiene muchas posibilidades de seguir avanzando militarmente- también afectaría a Europa.

Por otro lado, el ministro reconoció que es indudable que se plantean dudas considerables respecto al derecho internacional en relación con los ataques estadounidenses, pero destacó la importancia de realizar una evaluación global de la dimensión política y de seguridad.

En este sentido, afirmó que Irán representa "un peligro considerable no sólo para Israel y para la región, sino también para Alemania y para Europa".

"Y si se pone fin a las actividades de este régimen de tal manera que, al menos, ya no pueda actuar contra nosotros como lo ha hecho en el pasado, entonces aumentará nuestra seguridad aquí en Alemania, y eso es para mí un aspecto decisivo", argumentó.

Recordó que Irán apoya con drones a Rusia en la guerra contra Ucrania, que desestabiliza la región con el apoyo de Hizbulá, Hamás y los hutíes y que ha establecido como misión de estado bajo su actual régimen destruir y aniquilar Israel.

No puede ignorarse tampoco que Teherán vuelve a contar con un importante programa nuclear de misiles balísticos y que se trata de "un régimen que en todo momento ha estado decidido a actuar contra Europa, contra los intereses europeos" y que también supone una amenaza terrorista en Alemania, agregó.

En esencia, con estos ataques estadounidenses e israelíes, se trata precisamente de destruir tanto las capacidades para fabricar una bomba atómica como el programa de misiles balísticos, añadió, y recordó que hasta el momento, Irán no se ha mostrado dispuesto a negociar seriamente al respecto.