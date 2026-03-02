Ambientalistas presionan al Parlamento chileno para aprobar ley de incendios este lunes

Bajo el lema "Ley de Incendios HOY", la organización internacional Greenpeace organizó un acto de vigilia a primera hora de la mañana frente al Congreso Nacional, cuya Cámara Baja votará la iniciativa a partir de las 15:00 hora local (18:00 GMT).

“Nuestro país no puede ser indolente ante las tragedias forestales. Hemos llegado hasta el Congreso para exigirle a los diputados que hoy aprueben la ley de protección de incendios, porque Chile necesita leyes que nos protejan y esta va en la dirección correcta”, declaró a EFE Silvana Espinosa, de Greenpeace

"¿Cuántas comunas más se tienen que quemar en nuestro país para que ustedes escuchen el clamor de la gente? Aprueben con urgencia la ley de prevención de incendios", añadió la geógrafa.

El proyecto de ley, presentado por el Gobierno del progresista Gabriel Boric en octubre de 2023, incluye planes de prevención, cortafuegos obligatorios y multas para quienes no realicen labores preventivas, y limita el cambio de uso de suelos afectados por incendios.

La iniciativa legislativa vio luz verde la Cámara de Diputados en marzo de 2024 y estuvo estancada meses en el Senado, donde sufrió modificaciones y por eso debe ser votada de nuevo en la Cámara Baja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si no se aprueba este lunes, iría a una cámara mixta, lo que retrasaría su tramitación ya que el próximo 11 de marzo toma posesión el nuevo Congreso Nacional y el presidente electo, el ultraderechista José Antonio Kast.

Por su abrupta topografía, sus grandes bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad ha aumentado desde 2010.

Varios megaincendios originados a mediados del pasado enero destruyeron más de 40.000 hectáreas en las regiones de Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, y se cobraron la vida de al menos 21 personas.

En la temporada actual 2025-2026, que comenzó el pasado septiembre, ya se han destruido más de 77.000 hectáreas, lo que implica un incremento del 27 % frente a la temporada 2024-2025, cuando se quemaron más de 61.000 hectáreas.