Aplazan audiencia de apelación en caso del alcalde de Guayaquil por ausencia del fiscal

Pese a que fue notificado de la audiencia, el fiscal Dennis Villavicencio, encargado del caso 'Goleada', no se presentó y la audiencia de apelación fue declarada fallida.

"Increíble, en la audiencia de apelación a la prisión preventiva dentro del caso Goleada, no asistió la Fiscalía. Una jugada asquerosa para dilatar el recurso", escribió en X Ramiro García, abogado de Alvarez.

Recordó que en la audiencia de este lunes también estaba previsto tratar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.

"Se declara abandonado el recurso de apelación que presentó Fiscalía, por su no presentación y se realizará la audiencia en una fecha posterior para la apelación de la prisión preventiva. Simplemente Fiscalía no asistió sin excusa alguna, increíble que jueguen tan sucio", subrayó quien es también abogado de dos hermanos de Alvarez, igualmente en prisión preventiva por el mismo caso.

Los tres hermanos fueron detenidos junto a ocho personas más en el marco del caso 'Goleada', en el que la Fiscalía investiga la existencia de un presunto "entramado empresarial creado para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero".

La causa está relacionada con la comercialización de combustibles, un negocio familiar de Alvarez que ya es objeto de investigación en otro proceso, denominado 'Triple A', en el que se lo acusa, junto a otras 21 personas y empresas, de una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

Según el Ministerio Público, los once procesados en esta nueva investigación habrían utilizado empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener "beneficios económicos indebidos" mediante la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado estimado en unos 100 millones de dólares.

Los hechos habrían ocurrido antes de que Alvarez llegara en 2023 a la Municipalidad de la ciudad más poblada y principal motor económico del país, de la manos de la Revolución Ciudadana, el movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

El alcalde fue enviado a la prisión de la ciudad andina de Latacunga, mientras sus hermanos están en la cárcel de Turi, ubicada en el sureño municipio de Cuenca.