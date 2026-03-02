Autoridades congoleñas acusan a Ruanda y al M23 de atacar con drones un aeropuerto civil

En un comunicado que recogen este lunes medios locales, el gobernador de Tshopo, Paulin Lendongolia Lebabonga, afirmó que "el Estado terrorista ruandés" y sus "aliados" del M23 atacaron este domingo el aeropuerto de Bangboka en la ciudad de Kisangani, ubicado a más de 1.000 kilómetros del frente, usando "drones kamikaze".

"Estos ataques se intensificaron durante las horas punta de actividad aeroportuaria civil. Cuatro de estos drones fueron interceptados y derribados sobre Bangboka", señaló Lebabonga.

El gobernador condenó "vehementemente estos cobardes ataques terroristas de Ruanda y sus aliados" del M23 e instó a la población a mantener la calma y la vigilancia.

El pasado día 3, el M23 reivindicó un ataque a ese aeropuerto argumentando que éste albergaba un centro de mando de drones del Ejército congoleño.

El día anterior, el Ejército de la RDC confirmó la neutralización de ocho "drones kamikaze" que atacaban el aeropuerto, lo que evitó posibles daños a las instalaciones.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23, apoyado por la vecina Ruanda, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Desde que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en el país (Monusco).