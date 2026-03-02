Avión con 180 pasajeros aterriza de emergencia en Los Ángeles por problemas en el motor

El vuelo despegó del LAX alrededor de las 10:15 hora local (18:15 GMT) y dio la vuelta menos de una hora después, realizando un aterrizaje de emergencia alrededor de las 11:19 (19:19 GMT), según el seguidor FlightAware.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó el incidente, indicando que el avión sufrió problemas en el motor.

Imágenes aéreas de CBS mostraron a los pasajeros evacuando por los toboganes.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una parada en tierra en el aeropuerto LAX por algunas horas para evaluar la emergencia.

Las autoridades de Los Ángeles han incrementado la vigilancia en la ciudad después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán el fin de semana.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció que la Policía desplegaría un gran número de efectivos tras los ataques, y añadió que "muchos angelinos se sienten afectados y profundamente preocupados".