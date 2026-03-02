Banamex ve acotado el riesgo petrolero para México por guerra en Medio Oriente

De acuerdo con su más reciente reporte económico, los analistas de Banamex argumentaron que el país "no depende del crudo iraní ni de rutas críticas como el Estrecho de Ormuz para su abastecimiento energético".

En este marco, señaló que los precios del petróleo y del gas “se dispararon” tras los ataques del fin de semana en la región, aunque se han mantenido “acotados” en perspectiva histórica.

El reporte detalló que, hacia las 14:00 horas (20:00 GMT), el WTI se ubicaba en 70,4 dólares por barril (5 % más) y el Brent en 76,9 dólares (6,1 % más), mientras que el precio del gas natural en Europa y Asia (TTF) aumentó un 39,3 %, en un contexto de cierres preventivos de instalaciones energéticas en la zona.

Banamex agregó que, pese a la ubicación estratégica de Irán —por el Estrecho de Ormuz transita alrededor del 20 % del suministro mundial—, el mercado global enfrenta "riesgos acotados” en el corto plazo por una mayor capacidad ociosa, inventarios altos y una demanda global menos dinámica que en episodios anteriores.

También recordó que la OPEP+ acordó aumentar las cuotas el mes siguiente en 206.000 barriles diarios.

Para México, el banco señaló que "el impacto directo es limitado" porque importa alrededor del 70 % del gas natural vía un gasoducto desde Estados Unidos y su mercado petrolero está integrado con Norteamérica.

En caso de una escalada más prolongada que sostenga precios elevados, previó que el mecanismo del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a combustibles "funcionaría como amortiguador", mediante reducciones al componente del impuesto o estímulos, lo que implicaría un choque fiscal por menor recaudación que podría compensarse con mayores ingresos petroleros por exportaciones.

“Solo en un escenario de disrupción prolongada y severa de precios globales se observarían presiones más persistentes a través del canal financiero y de precios internacionales”, precisaron los analistas.

En el plano global, Banamex advirtió que los efectos dependerán de la duración e intensidad del conflicto y ubicó a China como el principal afectado en el corto plazo, por su condición de mayor comprador de crudo iraní con descuentos y su alta dependencia de importaciones marítimas.

El pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.