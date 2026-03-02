Bélgica fija como "prioridad" el retorno seguro de sus 26.000 ciudadanos en Oriente Medio

"Analizamos continuamente la evolución de la situación y las posibles opciones (incluidas las evacuaciones) para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Aproximadamente 26.000 belgas se encuentran en la región, incluidos unos 2.450 turistas", dijo el ministro en un mensaje en redes sociales.

"La prioridad, tan pronto como las condiciones lo permitan y se reabra el espacio aéreo, será facilitar el regreso de los ciudadanos mediante vuelos comerciales", añadió Prévot, que explicó que esa evacuación se realizará "en coordinación con sus aerolíneas y las autoridades locales".

Según el ministro, ante "el contexto actual de intercambio de misiles y alta tensión regional", tras el ataque por parte de Israel y EE.UU. a Irán este sábado, así como la sucesiva respuesta del país persa, que ha lanzado una ofensiva militar contra varios países en la región, "el uso del espacio aéreo sigue siendo extremadamente arriesgado e incierto".

El titular de Exteriores de Bélgica, que sigue la situación "hora tras hora" con la unidad de crisis del Ministerio, trasladó a los ciudadanos belgas que se encuentran allí que "su preocupación es legítima" y les instó a que sigan "estrictamente" las instrucciones de las autoridades locales y garanticen su seguridad.

"Mantenemos contacto constante con nuestras embajadas sobre el terreno y con nuestros socios europeos", agregó.

Prévot se reunió este domingo con los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) en un Consejo de emergencia por videoconferencia para tratar la situación de Irán y "los rápidos acontecimientos" que se están desarrollando en Oriente Medio.