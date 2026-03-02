Bloqueo en planta de Pemex pone en riesgo suministro de gasolina en frontera sur de México

El bloqueo comenzó este lunes a las 7:00 hora local (13:00 GMT), luego de que los trabajadores aseguraran que no obtuvieron respuesta a una protesta pacífica iniciada la semana pasada para exigir la restitución de la atención médica, suspendida desde hace 14 meses.

Jorge Ruvalcava, trabajador en protesta en Tapachula, explicó que la decisión de cerrar por completo la terminal fue el último recurso ante la falta de soluciones. Señaló que desde hace “un año y dos meses” no cuentan con servicio de salud ni atención médica.

Advirtió además que el impacto podría sentirse de inmediato en la región.

“El cierre es indefinido: no entrará o saldrá ninguna pipa de esta terminal hasta que no tengamos una respuesta favorable, de aquí estaremos hasta la noche”, afirmó y advirtió que en este tiempo no habrá despacho de combustible.

Con el bloqueo de ambas entradas de la TAD, las pipas no pueden ingresar ni salir para abastecer a las estaciones de servicio de los municipios fronterizos con Guatemala.

De mantenerse la protesta, el desabasto podría comenzar este martes, ya que, según los trabajadores, las gasolineras no cuentan con inventarios suficientes para más de dos o tres días.

La inconformidad se agravó tras la muerte de un empleado a mediados de febrero, caso que los manifestantes atribuyen a la falta de atención médica oportuna.

Guadalupe Bernabé Martínez, madre del trabajador fallecido, relató que su hijo enfermó en Tapachula y luego fue trasladado a Villahermosa, donde, aseguró, no recibió la atención adecuada.

“Lo que exijo (es) cómo va quedar el asunto de él, la negligencia médica no puede quedar impune porque fue negligencia médica la que él tuvo, yo exijo que se reincorpore el servicio médico a todos los trabajadores”, expresó al tiempo que pidió evitar otra muerte por la falta de atención médica.

Benjamin Vázquez, también trabajador de la petrolera, sostuvo que hasta el momento no ha habido acercamiento formal por parte de la empresa para resolver la demanda.

Subrayó que entre los empleados hay personas con enfermedades graves como cáncer y pacientes que requieren diálisis, quienes han tenido que cubrir sus tratamientos con recursos propios.

“Ustedes saben que no hay dinero que alcance para una enfermedad, por eso estamos acá. Ya falleció un compañero a quien no se le dio la atención médica por lo que no hay que esperar que otro compañero fallezca”, dijo.

Mientras tanto, dentro de la planta permanecen varias unidades cargadas en espera de salir, y otras más quedaron varadas en el exterior sin poder entregar combustible.

El cierre de la terminal en Puerto Chiapas coloca en una situación crítica a la región fronteriza, donde el suministro de gasolina y diésel depende en gran medida de esta instalación estratégica.

Los trabajadores han reiterado que mantendrán el bloqueo hasta obtener una respuesta concreta sobre la restitución de los servicios médicos.