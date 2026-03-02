Bruselas dice que la detención de barco ruso en Bélgica muestra la eficacia de sanciones

La detención de ese barco "es una buena noticia. Demuestra que las sanciones funcionan", subrayó la portavoz comunitaria Paula Pinho en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

Por su parte, la portavoz europea de Exteriores, Anitta Hipper, añadió que lo ocurrido el domingo revela que las acciones europeas "están dando resultados" y además "envía una señal clara e inequívoca de nuestra seriedad en la lucha contra la flota fantasma y de cerrar cualquier laguna legal que Rusia intente explotar".

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, recordó la misma portavoz, "han acordado sancionar a los buques de la flota fantasma" y además, dijo, desde el pasado 20 de octubre existe la figura del "coordinador de la flota fantasma", que está en "estrecho contacto" con los Estados miembros para coordinar y analizar buenas prácticas a implementar en ese ámbito.

"Por lo tanto, lo que hacemos ahora es transmitir un mensaje contundente para actuar y detener la capacidad de Rusia de financiar esta guerra de agresión contra Ucrania", añadió la portavoz.

El ejército de Bélgica interceptó durante la madrugada del domingo en el puerto belga de Zeebrugge un barco petrolero sospechoso de pertenecer a la llamada "flota fantasma" rusa que navegaba con bandera falsa, según informaron las autoridades locales.

"En las últimas horas, nuestras fuerzas armadas, con el apoyo de la Defensa francesa, han abordado un petrolero perteneciente a la flota fantasma rusa. El buque está siendo escoltado hasta el puerto de Zeebrugge, donde será incautado", dijo en redes sociales el ministro belga de Defensa, Theo Francken, en la madrugada del domingo.

El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, indicó por su parte que la operación se había llevado a cabo en el marco del Grupo de Trabajo Internacional sobre la Flota Fantasma, junto con los socios del G7, los países nórdicos y bálticos.

La Unión Europea (UE) mantiene sus sanciones a 597 buques sospechosos de formar parte de la “flota fantasma” rusa, que ayuda a que Moscú esquive las sanciones comunitarias a su petróleo.

Estos barcos están sujetos a la prohibición de acceso a los puertos y de prestar una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.