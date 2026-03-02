Bruselas promueve una alianza global para mejorar observación y protección de los océanos

"Impulsaremos el conocimiento científico, aumentaremos la competitividad de la economía azul, mejoraremos la seguridad marítima y, de forma crucial, protegeremos la salud del océano. Junto con nuestros socios internacionales, reforzaremos un Sistema Mundial de Observación de los Océanos sostenible y resiliente", dijo Von der Leyen en un comunicado.

La alianza anunciada reunirá a los Estados miembros de la UE y a socios internacionales mediante compromisos para garantizar financiación y proporcionar un marco de acción coordinada y cooperación, precisó la Comisión.

"Garantizará un acceso seguro a datos oceánicos abiertos y gratuitos tanto para la UE como para los socios internacionales. Respaldará las capacidades del Sistema Mundial de Observación de los Océanos, en colaboración con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO", agregó Bruselas.

El Ejecutivo comunitario contribuirá con 50 millones de euros del programa Horizonte Europa en el período 2026-2027 para la alianza, que apoyará a través de la iniciativa europea bautizada como 'OceanEye' y propuesta por primera vez por la Comisión Europea durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos de 2025.

Basándose en el Gemelo Digital Europeo del Océano (EDITO) y en el programa marino de Copernicus, OceanEye aspira a sentar las bases de una infraestructura tecnológica europea soberana y de vanguardia para la observación oceánica, en apoyo de los esfuerzos internacionales de observación y protección de los océanos, indicó la Comisión.

El Ejecutivo europeo recordó que "la observación oceánica es clave para recopilar los datos necesarios para comprender el estado del océano, predecir y mitigar los efectos del cambio climático, aumentar la competitividad de nuestras actividades económicas en el mar y contribuir a nuestra seguridad marítima".

La economía azul (las actividades económicas en el mar) es "crucial" para la UE, con 70.000 kilómetros de costa y un 40 % de los europeos viviendo en comunidades costeras e islas, señaló la Comisión Europea, que recordó que el sector supone 5 millones de empleos y 250.000 millones de euros de valor añadido bruto a la economía comunitaria.

"Al integrar servicios de conocimiento marino, desarrollar un mercado europeo para las tecnologías de observación oceánica y fomentar la cooperación internacional, crearemos nuevas oportunidades para un crecimiento sostenible y la creación de empleo en la economía azul", declaró el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis.