Carney busca en Australia alianza de potencias medianas ante "ruptura" del orden global

Así lo señalaron varios expertos durante un encuentro con la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Australia y el Pacífico Sur (FCA, por sus siglas en inglés), en el que participó EFE, celebrado antes del inicio del viaje oficial.

Para Grant Wyeth, columnista de The Diplomat y editor del Diálogo sobre Desarrollo, Diplomacia y Defensa en Asia y el Pacífico (AP4D), la gira refleja un giro exterior de Ottawa ante el factor Donald Trump y la incertidumbre en la relación con Estados Unidos.

A su juicio, Canadá busca adaptarse a un entorno más volátil -ahora agudizado por la guerra en Oriente Medio- ampliando su proyección hacia Asia-Pacífico.

En ese contexto, Carney, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, aporta un perfil técnico y experiencia internacional para combinar firmeza frente a Washington con una mayor apertura hacia el Indopacífico.

La investigadora Melissa Conley-Tyler, de la Universidad de Melbourne, subrayó que Australia y Canadá comparten instituciones, valores y "enormes puntos en común" que no siempre han sido explotados por la distancia geográfica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambos, explicó, se enfrentan a un contexto en el que se debilitan bases históricas de la política exterior australiana: la seguridad garantizada por su alianza con Estados Unidos, la apuesta constante por la integración en su región y la confianza en un orden internacional sustentado en reglas y normas compartidas.

Conley-Tyler recordó que estos países, al no poder imponer por sí sus intereses, tienden a apoyarse en alianzas y en la defensa de reglas comunes. En un contexto marcado por la presión de grandes potencias como Estados Unidos y China, consideró clave que países como Australia y Canadá colaboren para sostener un sistema basado en normas.

Más escéptico, el profesor Mark Beeson, de la Universidad de Tecnología de Sídney, dudó de que la llamada "diplomacia creativa" haya generado resultados relevantes en las últimas décadas.

No obstante, valoró que Carney, en su reciente intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, marcara diferencias al advertir abiertamente sobre la "ruptura" del orden global.

Beeson apuntó que la visita podría resultar incómoda para Camberra si el Gobierno australiano mantiene una postura excesivamente cautelosa hacia Washington y defendió que el cambio climático debe ocupar un lugar central en cualquier agenda de seguridad.

Tras su paso por Australia, donde Carney se reunirá con el primer ministro, Anthony Albanese, y pronunciará un discurso ante el Parlamento, el mandatario canadiense viajará a Japón para reforzar la cooperación económica y de seguridad en la región, según informó Ottawa.