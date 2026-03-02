Chipre pospone otra reunión de ministros europeos por la alteración del tráfico aéreo

La presidencia chipriota ha decidido posponer la cita de ministros de Cultura que iba a acoger los días 5 y 6 de marzo, y tras anunciar antes la suspensión de otra reunión informal de ministros de Asuntos Europeos que estaba prevista para este lunes y martes.

El motivo son "los desarrollos regionales que afectan a los vuelos a Chipre, que han evitado la llegada de un número importante de participantes", informó un portavoz.

Por el mismo motivo, el Ejecutivo chipriota ha decidido que otros eventos relacionados con su presidencia rotatoria de turno esta semana se llevarán a cabo de forma virtual.

Estos anuncios tienen lugar después de que un dron procedente del Líbano provocara en la víspera daños leves en la base británica de Akrotiri, en el suroeste de la isla, lo que llevó a las autoridades chipriotas a activar los protocolos de seguridad.

El Gobierno griego anunció este lunes por la mañana su intención de enviar dos fragatas y dos cazas F-16 a Chipre para "contribuir de todas las formas posibles" a la defensa de la isla.

A ello se suman las alteraciones del tráfico aéreo sobre Oriente Medio a raíz de los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel sobre Irán, que a su vez respondió bombardeando bases estadounidenses en la región.

En el marco de su presidencia de la UE, Chipre tiene previsto acoger reuniones informales de ministros de la UE de Defensa y de Exteriores en las próximas semanas, y, entre otras citas de alto nivel, será sede de un encuentro informal de líderes europeos a finales de abril.