Corte de EE.UU. rechaza retrasar la implementación del fallo del Supremo sobre aranceles

El Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal estadounidense rechazó hoy la petición del Gobierno Trump, y dejó vía libre para que la Corte de Comercio Internacional comience a procesar las devoluciones.

El pasado viernes la Administración del republicano había solicitado al tribunal que concediera un plazo de 90 días para que "permitir que los poderes políticos tengan la oportunidad de considerar opciones" con respecto a los pagos.

El fallo del Tribunal Supremo del pasado 20 de febrero, en el que la corte consideró que Trump no podía ampararse en una ley de emergencia económica para imponer aranceles, ha desatado una oleada de demandas ante la Corte de Comercio Internacional por parte de todo tipo de empresas que solicitan el reembolso de los derechos de importación abonados en las aduanas.

Entre las grandes empresas que pidieron ser reembolsadas se encuentran el gigante de la logística FedEx, la empresa cosmética Revlon, el productor de óptica EssilorLuxottica o el minorista Costco.

En total, se calcula que actualmente hay más de 2.000 demandas arancelarias cursadas o en proceso de ser presentadas.

Aunque no se ha publicado una cifra exacta, diferentes análisis apuntan a que el Gobierno estadounidense podría llegar a tener que reembolsar una cantidad que estaría entre 130.000 y más de 200.000 millones de dólares, volúmenes que prometen tener un impacto en la salud fiscal de la primera economía mundial.