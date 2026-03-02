Crisis en Oriente Medio dispara temores y llevaría al Brent a 120 dólares, según expertos

Según informes de JPMorgan y Bank of America, un conflicto de más de tres semanas podría agotar la capacidad de almacenamiento de los países del Golfo y aumentar la posibilidad de un alza sostenida de los precios que, a la postre, podría suponer un frenazo para la economía mundial.

"La guerra ya ha provocado la primera interrupción casi total del transporte marítimo a través del Estrecho en la historia moderna", señaló en un informe Natasha Kaneva, de JPMorgan.

Por su parte, Francisco Blanch, de Bank of América, pronosticóa que el precio del Brent superará los 100 dólares el barril si Teherán mantiene una línea dura y ataca instalaciones de países vecinos del Golfo.

El barril de petróleo Brent escaló hoy un 6,68 %, hasta situarse en los 77,74 dólares por barril al cierre del lunes, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una subida del 6,28 %, hasta 71,23 dólares el barril, en la primera sesión tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el sábado.

La crisis generada tras los ataques y los posteriores bombardeos iraníes en la región han hecho saltar las alarmas, especialmente después de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera de que no dejarán pasar "ni una gota de petróleo" por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula el 20 % del crudo mundial.

En el peor escenario, el Brent podría llegar a alcanzar los 200 dólares el barril "si Irán lograra imponer un cierre total del Estrecho mediante el despliegue de minas, misiles antibuque y otras armas", señala Michael Hsueh, analista del Deutsche Bank, en una nota a clientes.

Desde Natixis, el gestor Jack Janasiewicz dijo en otro informe a abonados que pese al conflicto militar, el impacto sobre los mercados y la economía estadounidense será "moderado".

El analista argumenta que la subida del petróleo dependerá de la duración de las hostilidades y de las interrupciones en el estrecho de Ormuz, pero considera poco probable un aumento sostenido de los precios, dado que ni EE.UU. ni Israel buscan dañar la infraestructura petrolera iraní y que la OPEP+ planea aumentar la producción en abril.

Mientras, Jorge Leon, de Rystad Energy, subrayó en otro reporte que aunque la OPEP+ aumente su producción más allá de lo esperado, la preocupación principal sigue siendo la capacidad de transportar el crudo a través del estrecho de Ormuz.

"Un aumento de la producción ofrecería un alivio limitado, el acceso a las rutas de exportación será más determinante", dice.

En cuanto al crecimiento, el banco prevé que el PIB de EE.UU. caería 0,08 puntos con un alza del 10 % y 0,23 puntos con un 30 %. La mayor parte del impacto se produciría por una caída en el consumo.

Asimismo, el académico español Fernando Dominguez Sardou recuerda que la situación no solo afecta al precio del crudo en sí sino que castigará a otros sectores, como turismo, tranpsorte, logística y comercio global.