Decenas de personas protestan contra Israel a las puertas del MWC en Barcelona

La manifestación, convocada a primera hora, coincidiendo con el arranque del principal congreso mundial de telefonía móvil, reunió a activistas que corearon consignas como "Boicot Israel" al paso de los asistentes al recinto.

El MWC, que se celebra hasta el jueves, congrega a miles de empresas y profesionales del sector tecnológico y es uno de los mayores escaparates internacionales de innovación digital.

En los meses de mayor tensión por la guerra en Gaza, diversas entidades habían pedido la exclusión de compañías israelíes de este evento, pero finalmente el congreso cuenta con un pabellón que agrupa a más de una veintena de empresas de ese país.

Los convocantes, bajo el lema "Plantemos cara al Mobile World Congress", entregaron una carta, respaldada por cerca de un centenar de entidades, en la que reclaman "prohibir pabellones oficiales de Israel" y establecer "criterios públicos de diligencia debida en derechos humanos y medioambiente" para admitir empresas y patrocinadores.

"Queremos visibilizar la otra cara de la tecnología, la que queda invisibilizada tras el discurso de innovación y progreso", afirmó Claudia Bosch, portavoz del Mobile Social Congress.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bosch criticó que la Fira (donde se celebra el Congreso), como consorcio público, "está poniendo la alfombra roja a empresas del Estado de Israel, algunas vinculadas al Ejército, y siendo cómplice de un genocidio contra el pueblo palestino".

Roland Mimi Ngoy, presidente de la entidad congoleña Dignité RDC, aseguró que detrás del congreso "hay un sistema que no mira los derechos humanos ni el interés de la población de los territorios donde se extraen los minerales", imprescindibles para la fabricación de los móviles.

"No queremos que detrás del Mobile haya genocidios, explotación ilegal ni sangre", declaró Mimi Ngoy.

Los convocantes exigen "mayor transparencia sobre las cadenas de suministro" y mecanismos para "excluir a compañías vinculadas a actividades militares" o a violaciones graves del derecho internacional.