Delcy Rodríguez llama a superar el "odio" e insiste en pedir cese de sanciones a Venezuela

"Le hemos dicho al presidente Trump, que nos considera sus amigos, sus socios, le hemos dicho que celebramos y saludamos esa consideración, pero como pueblo unido tiene que acabarse ya el bloqueo contra Venezuela", afirmó la mandataria encargada durante un encuentro con militantes del chavismo en el estado Sucre (este).

En sus declaraciones, transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez reiteró que se deben levantar las sanciones, a la par que llamó a "pasar para siempre la página del odio y del extremismo" en el país suramericano.

"No más odio, no más intolerancia", dijo la presidenta, quien también criticó a quienes apoyaron las sanciones y "agresiones" contra Venezuela.

La líder chavista aseguró que el país ha demostrado "que debe ser la diplomacia, el diálogo político, el diálogo diplomático el espacio para dirimir las diferencias en un mundo", tras casi dos meses del ataque estadounidense.

"El pueblo venezolano, yo estoy segura que sabrá educar a esa clase política extremista que ha llevado a Venezuela en situaciones de gran peligro", afirmó Rodríguez, sin decir nombres, pero que suele calificar como "extremista" a la oposición liderada por la premio nobel María Corina Machado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras su juramentación como presidenta, Rodríguez proclamó un "nuevo momento político" en Venezuela y ha impulsado varias reformas, incluyendo una apertura del sector hidrocarburos a la inversión extranjera y una histórica Ley de Amnistía por la cual hasta este lunes 5.628 personas -245 en prisión y 5.383 en libertad restringida- han recibido libertades plenas.

El pasado jueves, la líder chavista llamó "socio y amigo" al presidente estadounidense Donald Trump, y aseguró que Caracas y Washington están abriendo "una nueva agenda de cooperación" bilateral, por la cual pidió el cese de las sanciones de EE.UU. contra Venezuela.

Trump destacó el martes pasado en su discurso del Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó "nuevo amigo y socio".

El Gobierno chavista ha denunciado en múltiples ocasiones que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de EE.UU.

El pasado 27 de enero, Rodríguez anunció un desbloqueo de activos de su país en EE.UU. como resultado de los diálogos con el Gobierno de Trump e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.