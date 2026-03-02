Demócratas cuestionan amenazas de Irán contra EE.UU. antes de lanzar operación Furia Épica

El senador demócrata Mark Warner, integrante del Comité de Inteligencia, dijo a medios locales que "no existía una amenaza inminente" que justificara la acción militar del fin de semana en medio oriente.

Las declaraciones de Warner surgieron luego de una sesión informativa clasificada sobre la situación bélica y agregó que, de acuerdo con la información obtenida, las amenazas contra Israel están siendo tomadas como propias.

Por su parte, el líder demócrata, Chuck Shumer, dijo que las respuestas de la Administración fueron "completamente insuficientes".

La sesión fue atendida por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien previo a la reunión dijo a la prensa que el objetivo estadounidense en territorio iraní era asegurarse de destruir la tenencia y capacidad de producir misiles balísticos.

Además, Rubio agregó que "los golpes más duros" para Irán "aún están por venir", reforzando el discurso previo del presidente Trump, quien adelantó que la campaña militar en la región podría extenderse durante las próximas cuatro semanas.

Este martes se espera que altos mandos militares, junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, acudan a una nueva sesión informativa ante el Senado y una posible votación de la Cámara Alta sobre la posibilidad de limitar los poderes de guerra del presidente.