Desalojada la embajada de EE.UU. en Jordania por una "amenaza"

"Por precaución, todo el personal de la embajada de Estados Unidos abandonó temporalmente el recinto de la embajada debido a una amenaza", explicó en su página web la legación situada en Amán, sin añadir más detalles.

Desde que el sábado EE.UU. e Israel lanzaran la operación Furia Épica contra Irán y acabaran con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y otros altos cargos del Gobierno iraní, embajadas y bases militares estadounidenses en Oriente Medio han estado en situación de alerta debido a los misiles y drones lanzados por Teherán a modo de respuesta.

A su vez, manifestantes en países como Pakistán e Irak han intentado marchar hacia embajadas y consulados estadounidenses o directamente asaltarlos en represalia por los bombardeos contra Irán, lo que ha deparado duros enfrentamientos con la policía.