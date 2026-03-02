Despiden al tripulante militar fallecido en accidente aéreo que dejó 24 muertes en Bolivia

El cuerpo del militar fue trasladado hasta la ciudad central de Cochabamba, donde fue despedido con honores militares después de más de 27 años al servicio de la FAB.

Morales fue el único de ocho tripulantes que falleció en el accidente del viernes, los demás están internados en el hospital militar de La Paz.

El féretro fue cubierto con la bandera boliviana y llevado en hombros de sus compañeros militares de la promoción 98 de la FAB hasta el cementerio de la población de Colcapirhua, vecina de la ciudad capital, donde se realizó el entierro.

El número de víctimas fatales por el accidente aumentó a 24, informó este lunes el comandante regional de la Policía, Heriberto Valencia, tras el hallazgo de otro vehículo debajo de la aeronave siniestrada.

El avión Hércules, que transportaba dinero destinado al Banco Central de Bolivia, se salió de la pista tras aterrizar desde la ciudad de Santa Cruz y avanzó casi un kilómetro fuera del aeropuerto.

El siniestro provocó que los billetes quedaran esparcidos en los alrededores del avión y dentro de este, lo que generó caos y decenas de personas aprovecharon para robar el dinero.

Esto obligó a la intervención de bomberos y la Policía para dispersar a la multitud y asegurar la zona.

Las autoridades confirmaron esta jornada que hay 51 personas detenidas que enfrentan cargos por presunta asociación delictuosa y daños a bienes del Estado, en relación con los desórdenes registrados tras el accidente.

Por su parte, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, informó que se abrieron tres investigaciones para conocer las causas y responsables del siniestro, la primera que está a cargo de una junta de militares de la FAB, la segunda a cargo del fabricante del avión y la tercera que lleva adelante la aseguradora de la aeronave.

La empresa aseguradora corre con los gastos fúnebres de los fallecidos, con las atenciones médicas de los 37 heridos y con las indemnizaciones para los propietarios de los 15 vehículos que quedaron dañados.