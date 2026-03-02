El aumento del arsenal nuclear francés "es una amenaza para la región", advierte ICAN

"Francia ya gastó 6.000 millones de dólares en sus armas nucleares en 2024, y no está claro cuánto añadirá este aumento inesperado a esa suma exorbitante. Esto no es progreso, es una carrera armamentística nuclear que nadie puede permitirse", señaló en un comunicado la responsable de ICAN, coalición ganadora del Nobel de la Paz en 2017.

También criticó el anuncio por parte de Macron de que Francia dejará de dar detalles sobre su arsenal nuclear, ya que la transparencia, "sin sustituir al desarme, es una medida de reducción de riesgos y de generación de confianza que puede disminuir la probabilidad de lanzamientos nucleares accidentales".

La coalición de la sociedad civil advirtió además que Macron anunció conversaciones para ampliar la cooperación nuclear con varios países europeos, "todos ellos miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear, que prohíbe transferir armas atómicas o el control sobre ellas a otros".

En un discurso solemne desde la base naval de los submarinos nucleares de Île Longue, en Bretaña, Macron consideró "indispensable" un aumento del arsenal nuclear para conservar la capacidad de disuasión frente a un adversario que se planteara un ataque contra sus "intereses vitales".