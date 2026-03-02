El CAC-40 francés termina la sesión bursátil un 2,17 % a la baja tras los ataques a Irán

La plaza parisina, que cerró el pasado viernes en un récord de puntos, terminó la jornada bursátil de hoy en los 8.394,32 enteros, con 36 de sus 40 títulos en rojo y solamente cuatro en verde, entre ellos la petrolera TotalEnergies, que subió un 3,09 %.

Los fabricantes de automóviles Stellantis (-7,11 %) y Renault (-5,05 %) fueron dos de los componentes que más cayeron.

Las bajada del indicador de esta jornada es la más pronunciada del CAC-40 en lo que va de 2026.

Las hostilidades en Oriente Medio han llevado al bloqueo del estrecho de Ormuz, de 54 kilómetros en su zona más reducida entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán y donde transita alrededor del 20 % de la producción mundial de crudo y gas.

Ello ha provocado un aumento del precio del crudo inédito en cuatro años que ha beneficiado a TotalEnergies, una de las mayores petroleras del mundo.

La firma de tecnología y defensa Thales mejoró un 0,39 % en medio de los temores a una escalada global.

Además del sector de la automoción de Stellantis y Renault, el del lujo, especialmente globalizado, también se resintió: Kering (-5,04 %), LVMH (-4,34 %) y L'Óreal (-4,14 %) se situaron entre las mayores depreciaciones de la jornada.