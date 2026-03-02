El canciller chino y su par francés piden diplomacia y diálogo para el conflicto en Irán

Wang indicó que "la comunidad internacional debe resistir cualquier acción que viole el derecho internacional y evitar los dobles raseros", según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que "las grandes potencias no pueden atacar arbitrariamente a otros países basándose en su superioridad militar, y el mundo no puede volver a la ley de la selva".

"La cuestión nuclear iraní debe, en última instancia, volver a la vía de la resolución política y diplomática", agregó el ministro chino.

Por su parte, Barrot declaró que "Francia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen una responsabilidad especial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", según el comunicado de la Cancillería china.

El diplomático francés aseguró que "las acciones militares emprendidas por Estados Unidos e Israel contra Irán no fueron consultadas ni autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU" y dijo que "todas las partes deben colaborar para reducir la tensión y resolver cuestiones como la nuclear iraní mediante negociaciones".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Barrot afirmó este lunes en una rueda de prensa que Francia está dispuesta a "participar" en la defensa de los países del Golfo y Jordania y señaló el "pleno apoyo y total solidaridad" con los países "amigos" de la zona que han sido "blanco deliberado" de los misiles y drones iraníes y "arrastrados a una guerra que no habían elegido".

Wang habló también este lunes por teléfono con su homólogo iraní, Abás Araqchí, y le aseguró el respaldo de China en la defensa de su soberanía, seguridad e integridad territorial, en la primera muestra firme de apoyo de Pekín a su socio Teherán desde los ataques de EE. UU. e Israel.

China, el principal socio comercial de Irán y su mayor importador de petróleo, condenó el domingo la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos, calificándola de grave vulneración de la soberanía iraní y de los principios de la Carta de la ONU.

Desde la mañana del sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones en Irán, alegando buscar destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás.

Según la Media Luna Roja, más de 555 personas han muerto en la república islámica a causa de estos ataques, 180 de las cuales perdieron la vida en un ataque contra una escuela en la localidad sureña de Minab.