El Ejército colombiano detiene a cuatro supuestos integrantes del ELN en Buenaventura

Bogotá, 2 mar (EFE).- Cuatro presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron capturados en una zona rural de Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, y acusados de cobrar extorsiones y de planear atentados contra la población civil y la fuerza pública, informó este lunes el Ejército.