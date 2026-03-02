El Ejército de Israel ordena la evacuación de 53 localidades del sur del Líbano

La portavoz de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) para los medios árabes, Ella Waweya, publicó la advertencia en su cuenta de X: "Las actividades de Hizbulá están forzando a las FDI a responder. Las FDI no quieren hacerles daño. Por su seguridad, deben evacuar sus casas inmediatamente y alejarse de los puntos poblados al menos 1.000 metros hacia áreas abiertas".

Hizbulá, aliado de Irán, lanzó un ataque contra la localidad israelí de Haifa esta madrugada en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí, en los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel del pasado sábado, que han desatado una escalada de tensiones regional.

A modo de respuesta, Israel bombardeó los suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut, y puntos del sur del país contra "líderes terroristas de Hizbulá".

Tras los bombardeos, el sur del Líbano y los suburbios meridionales de Beirut registraron la madrugada de este lunes una gran oleada de desplazamientos.

La misma estampa tuvo lugar al inicio de la guerra abierta con Israel a finales de septiembre de 2024, cuando alrededor de 1,2 millones de personas abandonaron en cuestión de días sus hogares, en una huída que supuso la mayor crisis de desplazados en la historia del pequeño país mediterráneo, de acuerdo con las autoridades.

Waweya advirtió en su mensaje que "cualquier persona que esté cerca de operativos, instalaciones y armas de Hezbolá está poniendo su vida en riesgo".

Los ataques de Hizbulá contra Israel son los primeros desde la entrada en vigor del alto el fuego entre el Líbano e Israel a finales de 2024. Las FDI, por su parte, bombardean con regularidad puntos del territorio libanés e su ofensiva contra el grupo chií.