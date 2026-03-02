El Ejército israelí anuncia que va a bombardear la sede la televisión estatal en Teherán

"Advertencia urgente a todas las personas ubicadas en el distrito Evin de Teherán dentro del ámbito de la Corporación de Radiodifusión de Irán", recoge el mensaje, publicado en la red social X, acompañado con un mapa de la zona.

Las fuerzas armadas aseguraron que operarán durante las próximas horas en la zona, siendo este complejo en el norte de Teherán el que controla la televisión y radio públicas iraníes.

"Estimados ciudadanos, por su seguridad y salud, les solicitamos que abandonen inmediatamente el área indicada en el mapa", concluye el comunicado.

El mapa compartido por el Ejército de Israel muestra el complejo de la IRIB (Radiodifusión de la República Islámica de Irán, en inglés), y marca fuera del área designada para el ataque una mezquita y tres hospitales próximos.

Desde la mañana del sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones en Irán, alegando buscar destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás.

Según la Media Luna Roja, más de 555 personas han muerto en la República Islámica a causa de estos ataques, 180 de las cuales perdieron la vida en un ataque contra una escuela en la localidad sureña de Minab.

La represalia iraní contra Israel se ha cobrado hasta el momento la vida de diez personas (una en Tel Aviv y otras nueve en Beit Shemesh, ambas en el centro del país), de acuerdo a los datos de los servicios de emergencias israelíes.