El euro cae por debajo de los 1,17 dólares tras la guerra en Irán

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1697 dólares, frente a los 1,1802 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1698 dólares.

Los inversores se refugiaron en activos que se consideran seguros en momentos de crisis como el dólar y el franco suizo, o metales preciosos como el oro.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1692 y 1,1795 dólares.

Los efectos económicos de la guerra en Irán dependerán de la duración del conflicto y la subida del precio del petróleo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En primer lugar, generalmente se beneficia el dólar en situaciones de guerra", comentó la experta en divisas de Commerzbank Thu Lan Nguyen.

"Una parte significativa de los préstamos y bonos transfronterizos está denominada en dólares. Por ello, para garantizar la solvencia en caso de emergencia, aumenta la demanda de la divisa estadounidense en tiempos inciertos", añadió.

Además, la economía estadounidense será más resistente que la zona euro en caso de que se dispare el precio del petróleo porque la eurozona es importadora neto de crudo, prevé la analista de Commerzbank.

La Reserva Federal (Fed) podría reaccionar a la subida de la inflación como consecuencia del encarecimiento del precio del petróleo con subidas de los tipos de interés más fuertes que el BCE, que debería tener en cuenta también que el crecimiento se va a debilitar.

Nguyen considera que "el refugio seguro definitivo entre las divisas no es ahora el dólar, sino, como se vio el año pasado, el franco suizo".

Esto no tiene que ver con aspectos fundamentales de la economía suiza respecto a la estadounidense, sino con el hecho de que el franco suizo mantiene esa posición de inversión segura y a que el Banco Nacional Suizo tiene posibilidades limitadas de debilitar al franco porque sus tipos de interés están ya en el 0 %.

"La duración y la posible escalada del conflicto determinarán posiblemente la percepción de riesgo y podrían llevar a una volatilidad más elevada en los mercados financieros", según los economistas de Deutsche Bank.