El Ministerio de Salud de Irán sube a 180 la cifra de muertos en la escuela bombardeada

El sábado, el embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, había denunciado en un Consejo de Seguridad convocado de urgencia por los bombardeos que el ataque había matado a más de 100 niños.

Por otro lado, el Ministerio de Salud iraní señaló hoy que en la noche del domingo el Hospital Gandhi en Teherán sufrió daños tras un ataque similar y que los equipos sanitarios y de emergencia han iniciado la evacuación de pacientes y personal, según dijo Hossein Kermanpour, portavoz de dicha cartera.

El balance provisional de víctimas tras los dos primeros días de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán asciende a centenares de muertos y heridos, según distintos recuentos difundidos por organismos humanitarios y autoridades iraníes, aún pendientes de verificación independiente.

El 28 de febrero, primer día de bombardeos, las cifras difundidas situaron en al menos 200 los fallecidos y en 747 los heridos en todo el país, mientras que otras estimaciones preliminares bajaban la cifra a 133 fallecidos tras depurar posibles duplicidades.

Entre los episodios más graves figura precisamente el ataque a la escuela, que fue denunciado por autoridades iraníes y responsables políticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la segunda jornada, el 1 de marzo, la organización de derechos humanos iraní con sede en Washington HRANA informó de al menos 6 civiles muertos y 4 heridos en 72 incidentes registrados en 20 provincias, con especial concentración en Teherán.

Además, se reportaron bajas entre fuerzas militares y de seguridad iraníes en distintos puntos del país.

La interrupción casi total de internet y las limitaciones para el acceso a las zonas afectadas dificultan la confirmación definitiva de las cifras, que podrían aumentar a medida que avance la verificación sobre el terreno.