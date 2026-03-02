El ministro de Defensa estonio y miles de ciudadanos bálticos atrapados en zona de guerra

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, dijo el lunes por la mañana a la televisión estonia que Pevkur estaba tratando de llegar a Omán desde Dubái con la esperanza de encontrar una manera de regresar a Estonia.

Pevkur parece ser el segundo alto funcionario de la Unión Europea (UE) y de la OTAN atrapado junto a decenas de miles de europeos en estados a lo largo del golfo Pérsico que han sido atacados o amenazados por misiles y drones disparados desde Irán.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, enfrentó críticas y pedidos de dimisión el domingo después de quedarse varado en Dubái en medio de la crisis en curso con Irán, adonde había viajado por motivos personales.

Pevkur también ha sido criticado por viajar a Dubái en vísperas del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, pero le dijo a la emisora ​​nacional ERR que había planeado el viaje con meses de antelación.

"Todos somos humanos, y si durante las vacaciones escolares intentamos desconectar un momento y viajar con nuestras familias, entonces, ante todo, tenemos que partir del entendimiento de que todos somos iguales. Yo también volé aquí en un vuelo regular de Air Baltic", dijo.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, unos 3.000 estonios se encuentran en Oriente Medio, de los cuales 1.500 están en la zona de guerra. La página web del ministerio también advirtió a los estonios que visitan Australia que su regreso a casa podría ser complicado, ya que muchos vuelos a Europa hacen escala en lugares como Dubái y Catar.

El ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braže, dijo en un programa de televisión el lunes por la mañana que unos 2.000 ciudadanos letones estaban atrapados en los llamados Estados del Golfo, incluida la tripulación de un avión de Air Baltic obligada a permanecer en Dubái.

El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys, citado por los medios locales, dijo que hay hasta 2.000 ciudadanos lituanos en Oriente Medio, cuya seguridad podría requerir medidas en un futuro próximo, lo que significa que están en la zona de guerra.

Braže, de Letonia, afirmó que era improbable que se evacuaran letones y otros ciudadanos bálticos por aire, dado que el espacio aéreo de la región estaba cerrado, al igual que la mayoría de los aeropuertos. Insinuó que Chipre podría convertirse en un centro de evacuación de regreso a Europa, aunque se requeriría viajar por tierra y mar para llegar allí.

Los tres ministerios de Asuntos Exteriores del Báltico han enumerado los cruces fronterizos desde los Estados del Golfo a los países vecinos para quienes deseen partir, pero recomiendan no viajar allí porque el transporte aéreo en la zona está interrumpido.