El Nikkei modera su caída y baja un 1,35 % tras los ataques a Irán

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, restó 793,03 puntos, hasta situarse en 58.057,24 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 1,02 %, o 40,26 puntos, hasta 3.898,42 unidades.

El parqué tokiota se vio lastrado por la escalada bélica, después de que Irán lanzase ataques en represalia contra Israel y contra varias bases estadounidenses en la región, y por la posibilidad de que el conflicto afecte al suministro global de petróleo al restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Aun así, las expectativas de que el enfrentamiento se resuelva pronto, así como el optimismo por la política fiscal expansiva de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ayudaron a moderar las bajadas.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, creció un 3,11 %, mientras su rival Honda bajó un 1,99 %.

Las empresas relacionadas con el sector de la defensa registraron además fuertes subidas. Mitsubishi Heavy Industries creció un 3,61 %, y su rival Kawasaki Heavy Industries avanzó un 0,66 %.

Las firmas tecnológicas y bancarias, sin embargo, cerraron a la baja.

En el sector de los semiconductores, Tokyo Electron se dejó un 1,09 %, Advantest se desplomó un 3,91 % y Disco bajó un 0,78 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, cayó además un 5 %, y sus rivales SMBC y Mizuho bajaron un 4,5 % y un 4,77 %, respectivamente.