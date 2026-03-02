El OIEA no ve indicios de ataques relevantes a plantas nucleares, pese al anuncio de Irán

"No hemos visto ataques militares importantes contra las instalaciones nucleares. Estuvimos viendo diferentes imágenes satelitales. Podría haber algo allí pero nada significativo o comparable de ninguna manera con lo que vimos la última vez (en junio)", aseguró Grossi en rueda de prensa en Viena.

El embajador iraní ante el OIEA, Ali Reza Najafi, había dicho previamente que ayer, domingo, hubo ataques contra la gran planta de enriquecimiento de Natanz, en el centro del país, que ya había sido atacada el año pasado por Israel y Estados Unidos.

Por otra parte, Grossi explicó que la falta de comunicación entre el OIEA y las autoridades reguladoras nucleares de Irán desde el sábado pasado se debe "probablemente" a la interrupción de internet en la República Islámica.

"No hemos podido comunicarnos con ellos o ellos no pueden responder a las llamadas del Centro de Incidentes y Emergencias (del OIEA)", agregó Grossi, y aseguró que a otros niveles los contactos siguen adelante.

Eso sí, Grossi recordó que el OIEA no tiene inspectores propios en Irán desde los ataques de junio de 2025, aunque destacó que hasta el jueves pasado hubo "intensas conversaciones" con los iraníes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No es que hayamos perdido las comunicaciones con Irán. Eso no pasa y yo tengo contactos muy cordiales con el embajador (de Irán) y con las autoridades en Teherán también", concluyó el director general del organismo.