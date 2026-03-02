El presidente de Ecuador anuncia toque de queda en cuatro provincias por la inseguridad

En una ceremonia de conmemoración de los 88 años de profesionalización de la Policía Nacional, el jefe de Estado indicó que la medida aplicará a las provincias del Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, esta última fronteriza con Perú.

"Ecuador exige seguridad, nuestro pueblo necesita vivir en paz. Por eso este mes lucharemos con nuestros aliados de la región en operaciones militares y policiales muy importantes", dijo sin entrar en detalles y antes de aseverar que "la siguiente fase de combate y de esta guerra contra el crimen organizado empieza ahora".

Avanzó que en ese marco se establecerá el mencionado toque de queda y aseguró que seguirán luchando contra el crimen organizado, la minería ilegal, "contra la gente que aterroriza a nuestros barrios, a nuestra gente, a nuestras familias".

"Atacaremos las zonas de minería ilegal y de narcotráfico y contrabando", recalcó.

El pasado sábado, Noboa renovó el estado de excepción, decretado el pasado 31 de diciembre "por grave conmoción interna", en nueve de las 24 provincias del país, así como en tres municipios afectados por la violencia.

En el decreto detalló que la medida, por 30 días adicionales, involucra a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbios.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.