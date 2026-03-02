El presidente de Perú reafirma voluntad de estrechar "asociación estratégica" con EE.UU.

Durante la cita se señaló que la intención de esa asociación es poner "especial énfasis en materia de seguridad, defensa y promoción de inversiones estratégicas", detalló la Presidencia peruana en un mensaje publicado en la red social X.

Balcázar y Navarro también conversaron "sobre la importancia" de que el proceso hacia las elecciones generales peruanas en el exterior" se realice de manera segura y ordenada" en abril próximo, en especial en Estados Unidos "donde se encuentra la mayor comunidad de connacionales votantes", indicó el mensaje oficial.

Esta es la segunda ocasión en la que Balcázar se reúne con el embajador estadounidense, ya que el pasado 20 de febrero, en su segundo día como gobernante, también se encontró con Navarro, quien durante las últimas semanas buscó promover un acercamiento del país andino con el norteamericano en detrimento de China.

"Les ofrecemos nuestra mano franca", publicó Navarro en la red social X junto con una foto en la que daba la mano al nuevo gobernante durante ese primer encuentro.

En febrero pasado, Navarro había abogado en sus redes sociales por la continuidad del antecesor de Balcázar, el legislador derechista José Jerí, al criticar las mociones de censura que finalmente derivaron su destitución por el Congreso por sospechas de tráfico de influencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una semana antes de la censura fue muy comentada una fotografía que compartió en redes el embajador, en la que apareció con Jerí en una cena informal, que Navarro acompañó con la frase "cambiando el menú", en alusión a una reunión semiclandestina que mantuvo el ahora expresidente con un empresario chino en un restaurante de comida peruano-china.

Navarro también fue muy crítico con un fallo judicial que excluyó al puerto de Chancay, construido por la naviera estatal china Cosco con una inversión de 1.300 millones de dólares a más de 70 kilómetros de Lima, de ser regulado y fiscalizado por el organismo supervisor correspondiente más allá de las tarifas de sus servicios.

En una entrevista, Navarro consideró que esa decisión judicial era "vergonzosa" y se trataba de una pérdida de soberanía de Perú en favor de China.

El sábado pasado, el canciller peruano, Hugo de Zela, informó que Balcázar no asistirá a una cumbre de líderes de Latinoamérica convocada por Donald Trump para el próximo 7 de marzo, debido al impacto de la llegada del fenómeno climático de El Niño Costero en el país.

Trump había invitado a Jerí a esa cumbre, a la que han confirmado su presencia los presidentes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras.