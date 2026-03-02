El secretario de OLACDE inicia su segundo mandato con énfasis en la integración regional

Rebolledo fue reelegido por el período 2026-2029 durante la LV Reunión de Ministras y Ministros de Energía de OLACDE, celebrada en Chile en octubre pasado, una designación que se oficializó este lunes en Ecuador, sede de la organización, que dirige desde 2023.

En un contexto internacional complejo, atravesado por los impactos del cambio climático sobre la infraestructura energética y por la necesidad de fortalecer la seguridad de suministro, la OLACDE aseveró que profundizó su rol como plataforma de articulación regional, generación de conocimiento y construcción de consensos estratégicos para América Latina y el Caribe.

Durante este trienio, OLACDE contribuyó a fortalecer la integración energética regional, impulsando iniciativas de interconexión eléctrica y gasífera y promoviendo una visión compartida de largo plazo a través de la creación del Consejo Regional de Planificación Energética, señaló el organismo.

Este espacio estratégico -agregó- ha permitido avanzar en una coordinación más estructurada entre los países miembros para anticipar desafíos, armonizar políticas y construir una agenda energética regional con perspectiva de futuro.

Además, la Organización cumplió un rol activo como Secretaría Técnica en procesos de integración regional como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Consenso de Brasilia.

La gestión también estuvo marcada por un aumento significativo de la ambición regional en energías limpias, pues se acordó alcanzar un 80 % de generación eléctrica renovable al año 2030, posicionando a la región como una de las regiones más avanzadas del mundo en la transición hacia matrices energéticas más limpias.

En paralelo, OLACDE, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), avanzó en la construcción de una agenda regional para el desarrollo y la certificación del hidrógeno de bajas emisiones, orientada a facilitar su inserción en los mercados internacionales y fortalecer el posicionamiento exportador de la región.

En el ámbito de la cooperación internacional, consolidó una red de más de 60 proyectos y convenios con organismos multilaterales, agencias de cooperación, academia y sector privado, fortaleciendo las capacidades técnicas de los países miembros y ampliando el alcance de la cooperación regional.

Un hito relevante del período fue la creación del Consejo Empresarial de OLACDE, que institucionalizó el diálogo público-privado a nivel regional para atraer inversiones, reducir brechas regulatorias y acompañar de manera coordinada los procesos de transición energética en los países de la región.

Asimismo, se creó el Observatorio de Emisiones de Metano de América Latina y el Caribe (OEMLAC), posicionando a la región en la gestión de uno de los principales desafíos climáticos asociados al sector energético, mediante el fortalecimiento de metodologías, datos y capacidades técnicas.

El Plan de Gestión 2026-2029 se estructura sobre siete ejes estratégicos que priorizan: integración regional, cooperación técnica, diplomacia energética, seguridad y acceso, innovación tecnológica, formación de capacidades y modernización institucional.