Equipo de investigadores descubre una nueva especie de ratón semiacuático en Andes de Perú

"Este hallazgo, publicado en la reconocida revista científica American Museum Novitates, constituye un aporte clave al conocimiento de la biodiversidad del país y refuerza la importancia de conservar los ecosistemas andinos", indicó el organismo estatal en un comunicado.

La nueva especie se distingue por sus orejas pequeñas ocultas por el pelaje, cuatro almohadillas en las manos, incisivos y cráneo con rasgos particulares, además, de un pelaje dorsal grisáceo y ventral plateado.

El Sernanp añadió que los análisis genéticos confirmaron que 'incanomys parviauris' es una especie hermana de 'incanomys mayopuma', descubierto en junio de 2025 en el Santuario Histórico de Machu Picchu, ubicado en la sureña región de Cusco.

El 'incanomys parviauris' se encuentra actualmente protegido en cuatro unidades de conservación: el Santuario Nacional Cordillera de Colán y el Área de Conservación Privada Copallín, ambos en la región de Amazonas, el Parque Nacional del Río Abiseo, en el departamento de San Martín, y el Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish, en Huánuco.

En la víspera del Día Mundial de la Vida Silvestre, el Sernanp indicó que espacios son fundamentales para conservar hábitats de alta montaña y permitir investigaciones científicas que revelan especies endémicas.

"La presencia de Incanomys parviauris refuerza la importancia de mantener y fortalecer la gestión de las áreas de conservación como refugios de biodiversidad única", sostuvo el organismo al añadir que este hallazgo subraya la necesidad de continuar con estudios sistemáticos y monitoreo en ecosistemas de montaña, donde aún existen especies desconocidas para la ciencia.

Los autores del estudio son Pamela Sánchez-Vendizú (Universidad Austral de Chile y Universidad Federal de Pará, Brasil), Edson F. Abreu (Angelo State University, EEUU), Víctor Pacheco (Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú) y Silvia E. Pavan (California State Polytechnic University, EE.UU.).