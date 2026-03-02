España da todo su apoyo a Chipre tras el ataque de Irán y pide moderación a la UE

Hay que trabajar por la "desescalada", dijo Albares en declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Ministerio antes de intervenir en la presentación del III Plan de acción de mujeres, paz y seguridad 2025-2030.

Un mensaje en el que insistió también al referirse a la intención del Reino Unido, Francia y Alemania de colaborar con Washington en los ataques a Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Medio.

Al respecto, dijo que cada país toma sus decisiones, pero cree que Europa tiene que defender el derecho internacional, la desescalada y la negociación: "Ese tiene que ser el papel de Europa", afirmó.

Según el ministro, "una lógica de violencia, como estamos viendo, solamente lleva a una espiral de violencia y a acciones militares unilaterales fuera de la Carta de las Naciones Unidas".

El responsable de la diplomacia española llamó a no resignarse a que la guerra sea "la forma natural de relacionarse y de establecer un equilibrio de poder en Oriente Medio", y recalcó que la violencia "nunca trae democracia, nunca trae estabilidad, nunca trae paz", solo trae más violencia.