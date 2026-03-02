España insta a que la UE implemente su parte del acuerdo comercial con EE.UU.

"Creo que tenemos que seguir adelante por parte europea con la implementación de nuestra parte del acuerdo. Somos un socio confiable y así lo hemos hecho saber y así tiene que seguir siendo", dijo Cuerpo en declaraciones a la prensa en Bruselas preguntado sobre si la UE debería tener en cuenta los ataques de Estados Unidos a Irán a la hora de decidir si avanza en la aplicación del pacto.

El titular de Economía español instó a separar las dos cuestiones y destacó la importancia de que haya "predecibilidad" para que las empresas sepan cuál va a ser el marco que se van a encontrar a la hora de operar en un país "tan importante para ellas como es Estados Unidos".

El acuerdo está pendiente de la ratificación por parte del Parlamento Europeo, que por ahora ha decidido paralizar el proceso por la incertidumbre que ha generado la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que anuló la mayoría de los aranceles adoptados por la Administración de Donald Trump en abril de 2025.

La Eurocámara tenía previsto votar en marzo el acuerdo, pero la mayoría de grupos parlamentarios dio marcha atrás a la ratificación tras el fallo del Supremo y la decisión posterior del presidente estadounidense de aplicar un arancel global del 10 %.

La Comisión Europea, que mantiene conversaciones con Estados Unidos para saber cómo va a implementar el pacto tras el fallo de la justicia, ha instado aún así al Parlamento Europeo a votar el texto.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, dijo que su homólogo estadounidense, Howard Lutnick, le ha asegurado que Washington cumplirá su parte de pacto si la UE respeta la suya.

El acuerdo alcanzado por Bruselas y Washington en agosto fijó un arancel tope del 15 % para la mayoría de importaciones de la UE hacia Estados Unidos, mientras los Veintisiete se comprometieron a rebajar a cero los aranceles a los bienes industriales de ese país, entre otras medidas.