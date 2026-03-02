España pedirá en "horas" un nuevo pago de fondos de recuperación de unos 6.500 millones

Así lo aseguró el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en declaraciones a los medios antes de participar en Bruselas en el evento 'Ideas Lab 2026' organizado por el Centre for European Policy Studies (CEPS).

"Estamos terminando las comprobaciones de toda la documentación de estos más de 70 hitos y objetivos con la Comisión Europea y esperamos que sea una cuestión de horas para que podamos hacer la solicitud del sexto desembolso", aseguró.

Dicho pago ascenderá a aproximadamente 6.500 millones, de los cuales la mayor parte, unos 5.500 millones, serán transferencias y los otros 1.000 millones procederán de la asignación de créditos a disposición de España.

Bruselas dispondrá de ocho semanas para examinar si España ha cumplido los compromisos que condicionan el desembolso y, si el país recibe luz verde de esta institución, después deberá superar el análisis del resto de Estados miembros, que tienen un mes para aprobar la transferencia.

España ha recibido por ahora 55.000 millones de los 79.800 millones disponibles en ayudas a fondo perdido y 16.300 millones de los 22.800 millones que tiene a su disposición en forma de créditos, tras haber renunciado a unos 60.000 millones en la última revisión del plan.

El último desembolso fue aprobado en julio de 2025 y fue de 23.100 millones después de que Bruselas lo redujera en unos 1.100 millones por incumplir tres compromisos del plan pactado con Bruselas, entre ellos el nuevo impuesto al diésel y la reducción de la temporalidad de los funcionarios.

Cuerpo aseguró antes de participar en la reunión del Eurogrupo de febrero que el Gobierno no renunciaba a acceder todavía a estos fondos, que aún permanecen suspendidos.