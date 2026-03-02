Ethiopian Airlines amplía la cancelación de vuelos por el conflicto en Oriente Medio

"Debido al cierre del espacio aéreo en varios países de Oriente Medio, Ethiopian Airlines ha cancelado sus vuelos con origen o destino en Amán, Beirut, Baréin, Tel Aviv, Doha, Kuwait, Dubái, Sharjah, Abu Dabi y Dammam hasta nuevo aviso", afirmó la compañía de bandera etíope en un comunicado.

A los pasajeros afectados por las cancelaciones, la empresa ofreció tres opciones: reubicación para una nueva fecha de viaje una vez que se reanuden las operaciones, vuelos a destinos cercanos o reembolso completo del billete no utilizado.

"Seguimos monitoreando de cerca la situación y tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la comodidad de nuestros pasajeros y tripulación. Nos disculpamos sinceramente por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión", añadió.

El pasado sábado Ethiopian Airlines anunció que, "debido a la actual situación de seguridad en Oriente Medio", sus vuelos a Amán, Tel Aviv, Dammam y Beirut quedaban cancelados.

Tras el ataque coordinado por Estados Unidos e Israel contra Irán este sábado, Teherán respondió con ataques contra el Estado hebreo y algunos de los países vecinos como Jordania, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak.

Estos ataques han provocado el cierre del espacio aéreo en esta zona, donde se encuentran algunos de los centros logísticos aeroportuarios más importantes del mundo.